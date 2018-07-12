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Пожежа у таборі "Вікторія": суд продовжив допит постраждалих дітей

Пожежа у таборі "Вікторія": суд продовжив допит постраждалих дітей

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 12 липня. УНН. Під час сьогоднішнього засідання у справі про пожежу в дитячому таборі "Вікторія" суд продовжив допитувати потерпілих і знайомитися з речовими доказами, повідомляє кореспондент УНН.

Так, майже 1,5 години тривав допит двох потерпілих дівчаток, які скаржилися на якість їжі, відсутність питної води. Крім того, діти зазначили, що проточна вода в туалеті билася струмом.

Після свідчень потерпілих суд перейшов до вивчення речових доказів, наданих державним обвинуваченням. Серед доказів прокуратура акцентувала увагу на ємність з написом "Екосепт-440". Цю ємність слідству для проведення експертизи протипожежного просочення нібито надала компанія, яка будувала дерев'яні корпуси "Вікторії". У свою чергу, адвокат обвинуваченого заявив, що, згідно з результатами експертизи, слідів "Екосепт-440" на зразках дерев'яних стін не виявили.

Дана рідина призначена для захисту деревини від вологи і гниття. Вогнезахисними властивостями володіє інша рідина - "Екосепт-450-1".

У результаті суд прийняв рішення перенести засідання та вже наступного разу продовжити вивчати речові докази.

Нагадаємо, трагедія дитячому таборі "Вікторія" сталася у вересні 2017 року. Під час пожежі загинуло троє дітей.

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