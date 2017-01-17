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Пожар произошел в гаражном кооперативе в Киеве

Пожар произошел в гаражном кооперативе в Киеве

Киев • УНН

 • 9319 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В результате пожара, который произошел в одном из гаражных кооперативов Киева, уничтожено пять гаражных боксов с транспортными средствами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Так, в полицию поступило сообщение, что на территории гаражного кооператива горят боксы с автомобилями. На месте происшествия охранник объяснил правоохранителям, что заметил задымление одного из гаражей, после чего сразу сообщил в профильные службы.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции установили, что пламенем повреждены пять гаражных боксов, в которых находились пять автомобилей. По предварительной информации, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки.

Данное событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Причины возгорания устанавливаются.

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