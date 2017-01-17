Пожар произошел в гаражном кооперативе в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В результате пожара, который произошел в одном из гаражных кооперативов Киева, уничтожено пять гаражных боксов с транспортными средствами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, в полицию поступило сообщение, что на территории гаражного кооператива горят боксы с автомобилями. На месте происшествия охранник объяснил правоохранителям, что заметил задымление одного из гаражей, после чего сразу сообщил в профильные службы.
При осмотре места происшествия сотрудники полиции установили, что пламенем повреждены пять гаражных боксов, в которых находились пять автомобилей. По предварительной информации, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки.
Данное событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Причины возгорания устанавливаются.