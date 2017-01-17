Пожежа сталася в гаражному кооперативі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Внаслідок пожежі, яка сталася в одному з гаражних кооперативів Києва, знищено п’ять гаражних боксів із транспортними засобами. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, до поліції надійшло повідомлення, що на території гаражного кооперативу горять бокси із автомобілями. На місці події охоронець пояснив правоохоронцям, що помітив задимлення одного із гаражів, після чого відразу повідомив у профільні служби.
Під час огляду місця події працівники поліції встановили, що полум’ям пошкоджено п’ять гаражних боксів, у яких знаходилися п’ять автомобілів. За попередньою інформацією, пожежа виникла в результаті короткого замикання електропроводки.
Дана подія належним чином зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Причини загоряння наразі встановлюються.