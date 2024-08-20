Пожар на промпредприятии в Тернополе в результате атаки рф: химических соединений в воздух не выбрасывалось

Вследствие удара по промышленному объекту в Тернополе химических соединений в воздух не выбрасывалось. Убытки, которые нанесены окружающей среде, связанные с выбросом в воздух продуктов горения, нефтепродуктов. Об этом рассказал начальник Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей во время брифинга, передает УНН.

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«Как правило ущерб, который нанесен окружающей среде, связан с выбросом в воздух продуктов горения, нефтепродуктов. Никаких химических веществ на объекте не хранилось. Никаких химических соединений в воздух не выбрасывалось. Это исключительно продукты горения нефтепродуктов», - сказал Маслей.

Напомним,

В Тернополе состоялось заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пожару на промышленном объекте, который вызвала атака России. Было дано поручение Госпродпотребслужбе провести замеры состояния воздуха и питьевой воды, а также областной экологической инспекции выяснить масштабы ущерба, нанесенного экологии.