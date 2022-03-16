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Лишили Всемирной шахматной олимпиады: россия и беларусь получили дополнительные отстранения

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Международная федерация шахмат (ФИДЕ) выполнила требования Украины и цивилизованного мира и перенесла 44-ю Всемирную шахматную олимпиада, которая должна была состояться в этом году в российских городах Москва и Ханты-Мансийск, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИДЕ.

Детали

Теперь всемирные соревнования пройдут в Индии. По предварительным договоренностям, соревнование состоится в Ченнаи.

Также совет ФИДЕ учел рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и отстранил сборные россии и беларуси от участия в официальных турнирах ФИДЕ до дальнейшего уведомления. В личных турнирах цикла чемпионата мира игроки из этих стран смогут участвовать под флагом ФИДЕ.

Стоит отметить, что Федерация шахмат Украины, много других федераций и шахматистов продолжили настаивать на полном отстранении российских шахматистов, угрожая неминуемыми бойкотами за шахматными досками.

Кроме того, ФШУ и другие Федерации настаивают на освобождении от должности президента ФИДЕ россиянина Аркадия Дворковича, который в свое время был советником Путина.

Напомним

Очередная порция санкций: россию и беларусь отстранили от одного из любимых видов спорта Путина.

Украинские Национальные Новости

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