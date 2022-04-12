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Поездка Байдена в Украину пока не планируется-Белый дом

Киев • УНН

 • 94002 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Белый дом заявляет, что поездку президента США Джо Байдена в Украину пока не планируют. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

Поездка Байдена в Украину пока не планируется-Белый дом

Цитата

"Мы сейчас не планируем поездку президента США в Украину. Важнее для украинской власти, что мы поставляем им оружие и безопасную помощь, необходимую им, и на этом мы сейчас фокусируемся", - заявила на брифинге 11 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Детали

На вопрос о том, планируют ли США возвращать свое диппредставительство в Киев, пресс-секретарь ответила, что это "дело времени, но нужно будет оценить, когда для этого будет правильное время".

Напомним

В конце марта президент США Джо Байден побывал в Польше, где встретился с украинцами в Варшаве, которые оказались там из-за развязанной россией войны против Украины.

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