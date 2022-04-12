Поездка Байдена в Украину пока не планируется-Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Белый дом заявляет, что поездку президента США Джо Байдена в Украину пока не планируют. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает УНН.
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"Мы сейчас не планируем поездку президента США в Украину. Важнее для украинской власти, что мы поставляем им оружие и безопасную помощь, необходимую им, и на этом мы сейчас фокусируемся", - заявила на брифинге 11 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Детали
На вопрос о том, планируют ли США возвращать свое диппредставительство в Киев, пресс-секретарь ответила, что это "дело времени, но нужно будет оценить, когда для этого будет правильное время".
Напомним
В конце марта президент США Джо Байден побывал в Польше, где встретился с украинцами в Варшаве, которые оказались там из-за развязанной россией войны против Украины.