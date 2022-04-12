Поїздка Байдена в Україну поки не планується – Білий дім

Цитата

"Ми зараз не плануємо поїздку президента США до України. Важливіше для української влади, що ми постачаємо їм зброю і безпекову допомогу, необхідну їм, і на цьому ми зараз зосереджуємося", – заявила на брифінгу 11 квітня речниця Білого дому Джен Псакі.

Деталі

На запитання про те, чи планують США повертати своє диппредставництво до Києва, речниця відповіла, що це "справа часу, але треба буде оцінити, коли для цього буде правильний час".

Нагадаємо

Наприкінці березня президент США Джо Байден побував у Польщі, де зустрівся з українцями у Варшаві, які опинилися там через розв’язану росією війну проти України.