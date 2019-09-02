Поветкин поддержал решение Усика отказаться от поединков против российских боксеров

Ранее Усик отказался от боя с российским боксером.

Украинский боксер заявил, что между ним и российскими спортсменами нет личной неприязни. “Не нужно никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с россиянином, он красавец... Никакой не красавец, просто не хочу этого”, — сказал 32-летний боксер.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он решение Усика, Поветкин сказал: “Красавец. Молодец. Все равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал”.

“Александр — он хороший, сильный боксер. Я как-то не задумывался насчет боя с ним. По крайней мере у нас никогда разговора не было, чтобы бой провести”, — добавил он.

В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, олимпийским чемпионом 2012 года, был абсолютным чемпионом мира в весе до 90,71 кг, принял решение перейти в супертяжелую категорию.