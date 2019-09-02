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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 9192 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 17:07 • 116085 просмотра

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Поветкин поддержал решение Усика отказаться от поединков против российских боксеров

Поветкин поддержал решение Усика отказаться от поединков против российских боксеров

Киев  •  УНН

 • 19170 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Боксер Александр Поветкин выразил солидарность с решением украинца Александра Усика, который отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, “чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость”. Об этом он сообщил в интервью российскому агентству ТАСС, пишет УНН.

Ранее Усик отказался от боя с российским боксером.

Украинский боксер заявил, что между ним и российскими спортсменами нет личной неприязни. “Не нужно никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с россиянином, он красавец... Никакой не красавец, просто не хочу этого”, — сказал 32-летний боксер.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он решение Усика, Поветкин сказал: “Красавец. Молодец. Все равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал”.

“Александр — он хороший, сильный боксер. Я как-то не задумывался насчет боя с ним. По крайней мере у нас никогда разговора не было, чтобы бой провести”, — добавил он.

В послужном списке 39-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В активе 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, олимпийским чемпионом 2012 года, был абсолютным чемпионом мира в весе до 90,71 кг, принял решение перейти в супертяжелую категорию.

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