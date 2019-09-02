Повєткін підтримав рішення Усика відмовитися від поєдинків проти російських боксерів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Боксер Олександр Повєткін висловив солідарність з рішенням українця Олександра Усика, який відмовився проводити поєдинок проти росіянина Андрія Федосова, “щоб протистояння не переходило в політичну площину”. Про це він повідомив в інтерв’ю російському агентству ТАСС, пише УНН.
Раніше Усик відмовився від бою з російським боксером.
Український боксер заявив, що між ним і російськими спортсменами немає особистої неприязні. “Не потрібно ніякого хайпу, мовляв, Усик відмовився боксувати з росіянином, який він красень... Ніякий не красень, просто не хочу цього”, — сказав 32-річний боксер.
Відповідаючи на питання, чи підтримує він рішення Усика, Повєткін сказав: “Красень. Молодець. Все одно в політику переведуть, тому, напевно, правильно зробив”.
“Олександр — він хороший, сильний боксер. Я якось не замислювався щодо бою з ним. Принаймні у нас ніколи розмови не було, щоб бій провести”, — додав він.
У послужному списку 39-річного Повєткіна 35 перемог (24 нокаутом) і дві поразки. В активі 32-річного Усика 16 перемог (12 нокаутом), жодної поразки. Українець є переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії, олімпійським чемпіоном 2012 року, був абсолютним чемпіоном світу у вазі до 90,71 кг, прийняв рішення перейти в суперважку категорію.