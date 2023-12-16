Поврежден корпус больницы: на Херсонщине показали последствия ночной атаки беспилотников
Киев • УНН
Атака беспилотника в селе Степановка на Херсонщине повредила местную больницу, в результате чего одно здание было разрушено, а врач получил ранения. Воздушные силы уничтожили 30 ударных беспилотников в 11 областях.
В результате атаки беспилотниками села Степановка Херсонской городской общины повреждения получила местная больница. Об этом со ссылкой на Херсонскую ОГА, передает УНН.
Детали
Ночью враг атаковал правобережье беспилотниками. В том числе и Степановку. В результате сбития "Шахеда" обломками повреждена больница. Один из корпусов имеет разрушения
В ОВА также показали видео с последствиями ночных разрушений.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что во время атаки ранения получил дежурный врач. У него минно-взрывная травма и повреждение ноги.
Напомним
Херсон подвергся ночному обстрелу со стороны оккупантов, в результате которого были ранены три человека, в том числе один человек с травмой головы и еще один с травмами конечностей.
Также в области было попадание вблизи медучреждения и вблизи инфраструктурного объекта.
Поврежден корпус больницы: на Херсонщине показали последствия ночной атаки беспилотников
Атака беспилотника в селе Степановка на Херсонщине повредила местную больницу, в результате чего одно здание было разрушено, а врач получил ранения. Воздушные силы уничтожили 30 ударных беспилотников в 11 областях.
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