Поврежден корпус больницы: на Херсонщине показали последствия ночной атаки беспилотников

В результате атаки беспилотниками села Степановка Херсонской городской общины повреждения получила местная больница. Об этом со ссылкой на Херсонскую ОГА, передает УНН.

Детали

Ночью враг атаковал правобережье беспилотниками. В том числе и Степановку. В результате сбития "Шахеда" обломками повреждена больница. Один из корпусов имеет разрушения - говорится в заметке.

В ОВА также показали видео с последствиями ночных разрушений.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что во время атаки ранения получил дежурный врач. У него минно-взрывная травма и повреждение ноги.

Напомним

Херсон подвергся ночному обстрелу со стороны оккупантов, в результате которого были ранены три человека, в том числе один человек с травмой головы и еще один с травмами конечностей.

Также в области было попадание вблизи медучреждения и вблизи инфраструктурного объекта.