Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже более 100 тысяч

КИЕВ. 27 мая. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 107 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,099 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 15 тысяч, большинство из них - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.