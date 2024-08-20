Потребление электричества растет из-за жары, будут действовать графики отключений - Укрэнерго

В Украине растет потребление электроэнергии из-за жары. Есть импорт из 5 соседних стран. Обесточены 550 населенных пунктов. С 16:00 до 24:00 во всех регионах будут действовать графики отключений, сообщили во вторник в Укрэнерго, пишет УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии продолжает расти. Во вторник, 20 августа, по состоянию на 9:30, уровень потребления на 2,1% выше, чем в предыдущие сутки. Это обусловлено жаркой погодой в большинстве областей Украины", - говорится в сообщении.

Накануне, как указали в компании, также было "значительное увеличение" потребления против пятницы.

Украинцев призвали к экономному потреблению электроэнергии в течение всех суток, а особенно - в часы максимального потребления утром и вечером. И не включать в этот период несколько мощную технику одновременно.

Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме - сегодня с 16:00 до 24:00 будут применяться меры ограничения потребления для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд - сообщили в Укрэнерго.

Завтра в Україні знову діятимуть графіки відключень: скільки черг та коли вимикатимуть

Импорт и экспорт

Импорт - в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 19 558 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1235 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивания

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 550 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях. По техническим причинам обесточивались потребители в Киевской области.