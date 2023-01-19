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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тепло держится: синоптики прогнозируют сегодня до +17 градусов

Киев • УНН

 • 597427 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня по Украине местами ожидается дождливая и ветреная погода, впрочем будет тепло - местами до 17 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Тепло держится: синоптики прогнозируют сегодня до +17 градусов

Детали

По прогнозу синоптиков, 19 января в западных и Житомирской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе значительные осадки, ночью в восточных и Сумской областях небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и восточных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, на юге страны 12-17°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

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