Тепло тримається: синоптики прогнозують сьогодні до +17 градусів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні по Україні місцями очікується дощова і вітряна погода, утім буде тепло - подекуди до 17 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 19 січня у західних та Житомирській областях помірний дощ, подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні значні опади, вночі у східних та Сумській областях невеликий дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.
Вітер південний, в західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 м/с.
Температура у західних та східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 12-17°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.