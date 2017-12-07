Потенциал украинского рынка фьючерсных контрактов составляет около 30 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В течение пяти лет Украина может создать рынок фьючерсных контрактов на агропродукцию примерно в сумме 8 млрд долларов, а по энергоносителям - в объеме более 20 млрд долларов. Об этом заявил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев на брифинге, передает корреспондент УНН.
"В перспективе 5 лет Украина имеет шанс создать рынок фьючерсных контрактов на агропродукцию примерно в размере 8 млрд долларов, а по энергоносителям (прежде всего, электроэнергия и природный газ) - в объеме более 20 млрд долларов", - подчеркнул Т.Хромаев.
Как он уточнил, важной предпосылкой развития товарного биржевого рынка является наличие правового поля. Сейчас ожидает рассмотрение парламента законопроект №7055 "О рынках капитала и регулируемые рынки", который заменит устаревшие законы. Цель законопроекта - комплексное регулирование вопросов функционирования регулируемых рынков в соответствии с директивами ЕС, а именно - введение четырех видов регулируемого рынка: фондового, товарного, денежного и рынка дериватов.
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"Этим законопроектом производным финансовым инструментам предоставляется четкий юридический статус и, соответственно, дается "зеленый свет" для запуска рынков таких инструментов в Украине. Документ существенно расширяет перечень финансовых инструментов, которыми может пользоваться бизнес. Приведу аналогию: мы хотим, чтобы в супермаркете под названием "Фондовый рынок" было больше товаров, и чтобы у каждого из них был сертификат качества", - отметил Т.Хромаев.
Председатель НКЦБФР выразил надежду, что украинский рынок станет частью глобального рынка.
"Развитие товарного биржевого рынка увеличит возможность бизнеса управлять своими рисками и предоставит более широкие возможности участникам товарных рынков, прежде всего, рынков агро- и энергопродукции. Ведь ценовые колебания являются весомым риском не только для бизнеса, но и для экономики", - отметил чиновник.