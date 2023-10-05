Поставляет россии "кинжалы" для ударов по Украине: другу путина сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении одному из ближайших соратников президента владимира путина, гендиректору российской корпорации «ростех» Сергею Чемезову. Он, в частности, поставляет рф ракеты «Кинжал» для ударов по Украине, сообщает СБУ, пишет УНН.
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«Служба безопасности собрала доказательную базу на Сергея Чемезова – гендиректора российской корпорации «ростех», которая является монополистом в сфере поставки вооружений и боеприпасов для оккупационных группировок рф. По имеющимся данным, фигурант входит в круг друзей и ближайших соратников путина, с которым познакомился еще во времена службы в КГБ бывшего Советского Союза» , - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что благодаря такой приближенности к главе кремля Чемезов более 15 лет является бессменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса рф.
Компании «ростеха» производят до 80% военной техники, вооружений и боеприпасов для ведения войны против Украины, указали в СБУ.
Среди них – концерны «Калашников», «Уралвагонзавод», «Вертолеты ооссии» и «Объединенная авиастроительная корпорация» поставляющие оккупантам танки, боевую авиацию и ракетные комплексы.
Сотрудники Службы безопасности задокументировала факты передачи компаниями Чемезова для Минобороны рф оптовых партий:
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- истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;
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- фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;
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- баллистических ракет типа Х-47М «Кинжал»;
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- боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;
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- ударных и разведывательных дронов;
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- военно-транспортных самолетов Ил-76;
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- танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;
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- боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;
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- реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г» и самоходных гаубиц «Мста-С».
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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Чемезову о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Поскольку чиновник находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности, добавили в СБУ.
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