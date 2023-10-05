Поставляет россии "кинжалы" для ударов по Украине: другу путина сообщили о подозрении

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении одному из ближайших соратников президента владимира путина, гендиректору российской корпорации «ростех» Сергею Чемезову. Он, в частности, поставляет рф ракеты «Кинжал» для ударов по Украине, сообщает СБУ, пишет УНН.

Цитата

«Служба безопасности собрала доказательную базу на Сергея Чемезова – гендиректора российской корпорации «ростех», которая является монополистом в сфере поставки вооружений и боеприпасов для оккупационных группировок рф. По имеющимся данным, фигурант входит в круг друзей и ближайших соратников путина, с которым познакомился еще во времена службы в КГБ бывшего Советского Союза» , - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что благодаря такой приближенности к главе кремля Чемезов более 15 лет является бессменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса рф.

Компании «ростеха» производят до 80% военной техники, вооружений и боеприпасов для ведения войны против Украины, указали в СБУ.

Среди них – концерны «Калашников», «Уралвагонзавод», «Вертолеты ооссии» и «Объединенная авиастроительная корпорация» поставляющие оккупантам танки, боевую авиацию и ракетные комплексы.

Сотрудники Службы безопасности задокументировала факты передачи компаниями Чемезова для Минобороны рф оптовых партий:

  • истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;
  • фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;
  • баллистических ракет типа Х-47М «Кинжал»;
  • боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;
  • ударных и разведывательных дронов;
  • военно-транспортных самолетов Ил-76;
  • танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;
  • боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;
  • реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г» и самоходных гаубиц «Мста-С».

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Чемезову о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Поскольку чиновник находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности, добавили в СБУ. 

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