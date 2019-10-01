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Спешка при изменении Налогового кодекса негативно отразится на украинской экономике

Киев • УНН

 • 3962 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Принятие законопроекта №1210 в его нынешнем виде принесет резко негативные последствия для украинской экономики. Такое мнение высказала народный депутат Нина Южанина, выступая на заседании парламентского комитета по налоговой и таможенной политике, передает УНН.

Спешка при изменении Налогового кодекса негативно отразится на украинской экономике

"В законопроекте №1210 вы на самом деле смешали все вопросы в кучу, не подозревая, что делаете в первую очередь плохую услугу самим себе", – заявила она, обращаясь к главе комитета Даниилу Гетманцеву и членам парламентского комитета.

В частности, она рассказала, почему ранее законопроекты относительно имплементации в Украине Плана действий BEPS не регистрировались и не рассматривались в сессионном зале.

"Этот законопроект может быть принят исключительно совместно с проведением одноразового декларирования для физических лиц, – подчеркнула нардеп. – И именно поэтому все переговоры с МВФ крутились вокруг того, как провести это декларирование, чтобы имплементировать в украинское законодательство, в том числе и налогообложение контролируемых иностранных компаний".

Н.Южанина отметила, что сегодня законодатели фактически "вырвали" из Плана ту часть, которая ухудшит работу бизнеса, и пытаются принять ее в комплексном законопроекте.

"Если этот законопроект будет вынесен в зал в таком виде, то до декабря произойдет или изменение резидентства, или переструктурирование бизнеса так, что вы в Украине не увидите никакого среднего и большого бизнеса. Поэтому хорошую и такую необходимую идею для Украины не превращайте из-за спешки принятия просто в страшные негативные последствия для украинской экономики", – сказала Н.Южанина.

Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила о том, что срочное принятие законопроекта 1210 негативно отразится не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета. А Союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект, как вредящий развитию бизнеса в стране.

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