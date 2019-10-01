Поспіх при зміні Податкового кодексу негативно позначиться на українській економіці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Ухвалення законопроекту №1210 в його нинішньому вигляді принесе різко негативні наслідки для української економіки. Таку думку висловила народний депутат Ніна Южаніна, виступаючи на засіданні парламентського комітету з податкової і митної політики, передає УНН.
"У законопроекті №1210 ви насправді змішали все питання в купу, не підозрюючи, що робите в першу чергу погану послугу самим собі", - заявила вона, звертаючись до глави комітету Данилу Гетманцева і членам парламентського комітету.
Зокрема, вона розповіла, чому раніше законопроекти щодо імплементації в Україні Плану дій BEPS не реєструвалися і не розглядалися в сесійній залі.
"Цей законопроект може бути прийнятий виключно спільно з проведенням одноразового декларування для фізичних осіб, - підкреслила нардеп. - І саме тому всі переговори з МВФ крутилися навколо того, як провести це декларування, щоб імплементувати в українське законодавство, в тому числі і оподаткування контрольованих іноземних компаній ".
Н.Южаніна зазначила, що сьогодні законодавці фактично "вирвали" з Плану ту частину, яка погіршить роботу бізнесу, і намагаються прийняти її в комплексному законопроекті.
"Якщо цей законопроект буде винесений в зал в такому вигляді, то до грудня відбудеться або зміна резидентства, або переструктурування бізнесу так, що ви в Україні не побачите жодного середнього і великого бізнесу. Тому хорошу і таку необхідну ідею для України не перетворюйте через поспіху прийняття просто в страшні негативні наслідки для української економіки ", - сказала Н.Южаніна.
Нагадаємо, раніше Європейська бізнес-асоціація заявила про те, що термінове прийняття законопроекту 1210 негативно позначиться не тільки на інвестиційному кліматі країни, а й призведе до скорочення доходів бюджету. А Спілка підприємців України закликав відкликати законопроект, як шкодить розвитку бізнесу в країні.