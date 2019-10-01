Поспіх при зміні Податкового кодексу негативно позначиться на українській економіці

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 14358 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 26664 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 67676 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 52962 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 51356 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 266397 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 171089 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140469 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141423 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153641 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 43639 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 60740 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 56768 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 12217 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 27731 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 67677 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 266398 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 213260 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 329260 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 347213 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 2344 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 2344 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 10765 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 60789 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 43689 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Поспіх при зміні Податкового кодексу негативно позначиться на українській економіці

Київ • УНН

 • 3962 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Ухвалення законопроекту №1210 в його нинішньому вигляді принесе різко негативні наслідки для української економіки. Таку думку висловила народний депутат Ніна Южаніна, виступаючи на засіданні парламентського комітету з податкової і митної політики, передає УНН.

Поспіх при зміні Податкового кодексу негативно позначиться на українській економіці

"У законопроекті №1210 ви насправді змішали все питання в купу, не підозрюючи, що робите в першу чергу погану послугу самим собі", - заявила вона, звертаючись до глави комітету Данилу Гетманцева і членам парламентського комітету.

Зокрема, вона розповіла, чому раніше законопроекти щодо імплементації в Україні Плану дій BEPS не реєструвалися і не розглядалися в сесійній залі.

"Цей законопроект може бути прийнятий виключно спільно з проведенням одноразового декларування для фізичних осіб, - підкреслила нардеп. - І саме тому всі переговори з МВФ крутилися навколо того, як провести це декларування, щоб імплементувати в українське законодавство, в тому числі і оподаткування контрольованих іноземних компаній ".

Н.Южаніна зазначила, що сьогодні законодавці фактично "вирвали" з Плану ту частину, яка погіршить роботу бізнесу, і намагаються прийняти її в комплексному законопроекті.

"Якщо цей законопроект буде винесений в зал в такому вигляді, то до грудня відбудеться або зміна резидентства, або переструктурування бізнесу так, що ви в Україні не побачите жодного середнього і великого бізнесу. Тому хорошу і таку необхідну ідею для України не перетворюйте через поспіху прийняття просто в страшні негативні наслідки для української економіки ", - сказала Н.Южаніна.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес-асоціація заявила про те, що термінове прийняття законопроекту 1210 негативно позначиться не тільки на інвестиційному кліматі країни, а й призведе до скорочення доходів бюджету. А Спілка підприємців України закликав відкликати законопроект, як шкодить розвитку бізнесу в країні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$251.95
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47