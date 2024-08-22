Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе российских ударов
Киев • УНН
Посольство США в Киеве предупредило о повышенном риске российских атак в Украине на День Независимости. Гражданам рекомендуется следить за новостями и следовать указаниям официальных лиц.
Посольстве США в Киеве предупредило американских граждан об угрозе российских воздушных ударов в связи с празднованием Дня Независимости Украины 24 августа. Об этом говорится на сайте диппредставительства, пишет УНН.
По оценке посольства США в Киеве, в течение следующих нескольких дней и в течение выходных есть повышенный риск ночных и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с празднованием Дня Независимости Украины,
Действия, которые необходимо выполнять:
- Следить за обновлениями в местных средствах массовой информации.
- Заблаговременно определить ближайшие укрытия на случай объявления воздушной тревоги.
- Немедленно переместиться в укрытие при объявлении тревоги.
- Придерживаться указаний украинских официальных лиц и служб экстренного реагирования в случае чрезвычайной ситуации.
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