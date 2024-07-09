Киев • УНН
Протестующие облили посольство России в Праге красной жидкостью, символизирующей кровь, в ответ на массированную ракетную атаку России на Украину 8 июля.
Посольство российской федерации в Праге, столице Чехии, облили красной жидкостью на фоне массированной российской ракетной атаки на Украину 8 июля. Фотографии обнародовали в соцсети Х, сообщает УНН.
"Еще 10 кг кетчупа упали на консульство террористов", - говорится в заметке под фото.
На обнародованном видео видно, как мужчина и женщина выливают два ведра с красной жидкостью на стенд и таблицу у входа в посольство рф.
Дополнение
В результате массированного ракетного удара рф количество жертв в Киеве возросло до 27, среди них - трое детей.