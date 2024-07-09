Посольство российской федерации в Праге, столице Чехии, облили красной жидкостью на фоне массированной российской ракетной атаки на Украину 8 июля. Фотографии обнародовали в соцсети Х, сообщает УНН.

"Еще 10 кг кетчупа упали на консульство террористов", - говорится в заметке под фото.

На обнародованном видео видно, как мужчина и женщина выливают два ведра с красной жидкостью на стенд и таблицу у входа в посольство рф.

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В результате массированного ракетного удара рф количество жертв в Киеве возросло до 27, среди них - трое детей.

