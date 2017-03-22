Посол Украины при Совете Европы озвучил обращение крымского адвоката Э.Курбединова

ukru
08:46 • 37453 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 100429 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 116019 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 131174 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138900 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 129805 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121008 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106862 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107777 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104007 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 108419 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 106249 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 109809 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 114731 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 112129 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 141858 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 176903 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 184928 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 180665 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 179381 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 124096 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 133159 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 139014 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 138381 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 142413 просмотра
Актуальное
Посол Украины при Совете Европы озвучил обращение крымского адвоката Э.Курбединова

Посол Украины при Совете Европы озвучил обращение крымского адвоката Э.Курбединова

Киев • УНН

 • 10397 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба выступил на заседании Комитета министров Совета Европы по случаю третьей годовщины незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией и озвучил обращение адвоката Эмиля Курбединова, которого обвинили в Крыму в экстремизме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства Украины в Совете Европы.

В рамках выступления посол озвучил обращение крымского адвоката Эмиля Курбединова к Совету Европы, который с начала оккупации украинского полуострова Россией активно участвует в защите крымских татар, общественных активистов и журналистов. Как известно, 26 января 2017 г. районный суд Симферополя признал его виновным в "пропаганде экстремистских организаций" и арестовал на десять дней.

"Мы выбрали мирную борьбу за нашу свободу и права, а также если когда-то мы останемся в одиночестве, мы не сойдем с этого пути. Мы сделали свой выбор, и каждый из нас понимает угрозы, которые наш выбор может принести нашим семьям и нам самим", - отметил Эмиль Курбединов в своем обращении.

Комментируя слова Э.Курбединова на заседании Комитета министров, Д.Кулеба подчеркнул: "Эмиль не имеет никаких иллюзий по поводу потенциальной реакции России на его послание, но он смело берет на себя этот риск ради благородного дела, которым является защита прав человека в Крыму".

Посол также призвал Совет Европы прилагать все усилия для защиты прав человека в Крыму, прекращения российских репрессий и деоккупации полуострова.

Как сообщал УНН, 6 марта крымский адвокат Эмиль Курбединов передал в Международный суд ООН в Гааге свое обращение о преследовании крымских татар и украинцев в аннексированном Россией Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы