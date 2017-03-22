Посол Украины при Совете Европы озвучил обращение крымского адвоката Э.Курбединова

В рамках выступления посол озвучил обращение крымского адвоката Эмиля Курбединова к Совету Европы, который с начала оккупации украинского полуострова Россией активно участвует в защите крымских татар, общественных активистов и журналистов. Как известно, 26 января 2017 г. районный суд Симферополя признал его виновным в "пропаганде экстремистских организаций" и арестовал на десять дней.

"Мы выбрали мирную борьбу за нашу свободу и права, а также если когда-то мы останемся в одиночестве, мы не сойдем с этого пути. Мы сделали свой выбор, и каждый из нас понимает угрозы, которые наш выбор может принести нашим семьям и нам самим", - отметил Эмиль Курбединов в своем обращении.

Комментируя слова Э.Курбединова на заседании Комитета министров, Д.Кулеба подчеркнул: "Эмиль не имеет никаких иллюзий по поводу потенциальной реакции России на его послание, но он смело берет на себя этот риск ради благородного дела, которым является защита прав человека в Крыму".

Посол также призвал Совет Европы прилагать все усилия для защиты прав человека в Крыму, прекращения российских репрессий и деоккупации полуострова.

Как сообщал УНН, 6 марта крымский адвокат Эмиль Курбединов передал в Международный суд ООН в Гааге свое обращение о преследовании крымских татар и украинцев в аннексированном Россией Крыму.