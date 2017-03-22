Посол України при Раді Європи озвучив звернення кримського адвоката Е.Курбедінова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба виступив на засіданні Комітету міністрів Ради Європи з нагоди третьої річниці незаконної окупації Криму Російською Федерацією та озвучив звернення адвоката Еміля Курбедінова, якого звинуватили в Криму в екстремізм, передає УНН з посиланням на прес-службу представництво України в Раді Європи.
У рамках виступу посол озвучив звернення кримського адвоката Еміля Курбедінова до Ради Європи, який з початку окупації українського півострова Росією бере активну участь у захисті кримських татар, громадських активістів та журналістів. Як відомо, 26 січня 2017 року районний суд Сімферополя визнав його винним в “пропагуванні екстремістських організацій” і заарештував на десять днів.
“Ми обрали мирну боротьбу за нашу свободу та права, і навіть якщо колись ми залишимося на самоті, ми не зійдемо з цього шляху. Ми зробили свій вибір, і кожен з нас розуміє загрози, які наш вибір може принести нашим сім’ям і нам самим”, — зазначив Еміль Курбедінов у своєму зверненні.
Коментуючи слова Е.Курбедінова на засіданні Комітету міністрів, Д.Кулеба наголосив: “Еміль не має жодних ілюзій з приводу потенційної реакції Росії на його послання, але він сміливо бере на себе цей ризик заради шляхетної справи, якою є захист прав людини в Криму”.
Посол також закликав Раду Європи докладати усіх зусиль для захисту прав людини в Криму, припинення російських репресій та деокупації півострова.
Як повідомляв УНН, 6 березня кримський адвокат Еміль Курбедінов передав до Міжнародного суду ООН в Гаазі своє звернення про переслідування кримських татар і українців в анексованому Росією Криму.