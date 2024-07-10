На прошлой неделе пять кораблей, среди которых один из Болгарии, один из Румынии и три из Турции, вышли из Стамбула для подготовки зоны разминирования в западной части Черного моря.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар во время брифинга, пишет УНН.

На прошлой неделе из Стамбула вышло 5 кораблей, по одному кораблю со стороны Болгарии и Румынии и три Турции, которые начинают подготовку зоны разминирования - говорит Боднар.

По его словам, четкая зона разминирования была определена на соответствующих картах, которая касалась в основном международных вод в западной части Черного моря.

Вопрос расширения ареала и вопрос количества участников есть на повестке дня. Украина, в свое время тоже обратилась с предложением присоединения к этой инициативе. Сейчас это находится на рассмотрении сторон - замечает посол.

Он говорит, что даже некоторые страны НАТО выражали свою заинтересованность в разминировании, в качестве офицеров связи.

Для нас это очень полезная инициатива, ведь она позволяет создать более безопасное пространство для прохода кораблей. Бесспорно, придет время и мы также к этому присоединимся, поскольку это в наших интересах - добавил Боднар.

Напомним,

Турция, Румыния и Болгария 1-го июля дали старт совместным силам по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства.