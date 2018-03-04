Посол США в Украине: я оптимистична относительно украинского будущего

“Почему я оптимистична относительно украинского будущего? Вы знаете, когда вы смотрите на сектор агрокультуры, когда вы посмотрите на IT-сектор, энергетика и список может идти дальше — это большая страна, здесь есть много природных ресурсов, много хорошо образованного населения, которое также может быть источником рынка для американских компаний, источником работы для наших компаний. В конце концов, я думаю, что есть много потенциала”, — сказала Йованович.

Также она добавила, что: “В то же время, по моему мнению, американские компании — они имеют право выбора так же как и украинские, они также смотрят на бизнес-окружение. Также такие вещи, как верховенство права, в которых судебная система, руководит справедливо и объективно, в соответствии с законом. Вы понимаете, уровень для легкого ведения бизнеса, уровень прозрачности — эти вещи, по моему мнению, являются важными для американского сотрудничества. Это важно, чтобы Украина сфокусировалась на них и усовершенствовала”.

Как сообщал УНН, Йованович перед выборами в РФ напомнила , что Крым — это Украина.