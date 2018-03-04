Посол США в Україні: я оптимістична щодо українського майбутнього
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович впевнена у оптимістичному майбутньому України. Про це американський дипломат сказала в інтерв’ю телеканалу “Прямий”, передає УНН.
“Чому я оптимістична щодо українського майбутнього? Ви знаєте, коли ви дивитеся на сектор агрокультури, коли ви подивитися на IT-сектор, енергетика і список може йти далі — це велика країна, тут є багато природніх ресурсів, багато добре освіченого населення, яке також може бути джерелом ринку для американських компаній, джерело праці для наших компаній. Зрештою, я думаю, що є багато потенціалу”, — сказала Йованович.
Також вона додала, що: “В той же час, на мою думку, американські компанії — вони мають право вибору так само як і українські, вони також дивляться на бізнес оточення. Також такі речі, як верховенство права, в яких є судова система, яка керує справедливо та об’єктивно, відповідно до закону. Ви розумієте, рівень для легкого ведення бізнесу, рівень прозорості — ці речі, на мою думку, є важливими для американської співпраці. Це важливо щоб Україна сфокусувалася на них і вдосконалила”.
Як повідомляв УНН, Йованович перед виборами у РФ нагадала, що Крим — це Україна.