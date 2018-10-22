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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 43238 просмотра

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8 марта, 13:20 • 113074 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121111 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160298 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150131 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139211 просмотра

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Послы G7 приветствуют новую договоренность между Украиной и МВФ

Послы G7 приветствуют новую договоренность между Украиной и МВФ

Киев  •  УНН

 • 5553 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Послы "Большой семерки" приветствуют соглашение достигнутое между МВФ и украинскими властями по новой договоренности "Stand-By". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter канадского председателя группы поддержки послов G7. 

"Послы "Большой семерки" приветствуют соглашение достигнутое между МВФ и украинскими властями по новой договоренности "Stand-By", которая есть ключевым шагом на пути обеспечения будущей экономической стабильности в Украине и продолжения экономического роста", - сказано в сообщении.

Напомним, уполномоченный персонал МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате стенд-бай (SBA).

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект документа  о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% до 8550 грн за тыс. куб. м.

Украинские Национальные Новости

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