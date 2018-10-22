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Посли G7 вітають нову домовленість між Україною і МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Посли "великої сімки" вітають угоду досягнуту між МВФ і українською владою за новою домовленістю "Stand-By". Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення в Twitter канадського голови групи підтримки послів G7.

"Посли "Великої сімки" вітають угоду досягнуту між МВФ і українською владою за новою домовленістю "Stand-By", яка є ключовим кроком на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності в Україні і продовження економічного зростання", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, уповноважений персонал МВФ і влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною в форматі стенд-бай (SBA).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. Куб. м.

Українські Національні Новини

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