Посли G7 вітають нову домовленість між Україною і МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Посли "великої сімки" вітають угоду досягнуту між МВФ і українською владою за новою домовленістю "Stand-By". Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення в Twitter канадського голови групи підтримки послів G7.
"Посли "Великої сімки" вітають угоду досягнуту між МВФ і українською владою за новою домовленістю "Stand-By", яка є ключовим кроком на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності в Україні і продовження економічного зростання", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, уповноважений персонал МВФ і влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною в форматі стенд-бай (SBA).
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. Куб. м.