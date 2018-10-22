Посли G7 вітають нову домовленість між Україною і МВФ

"Посли "Великої сімки" вітають угоду досягнуту між МВФ і українською владою за новою домовленістю "Stand-By", яка є ключовим кроком на шляху забезпечення майбутньої економічної стабільності в Україні і продовження економічного зростання", - сказано в повідомленні.



Нагадаємо, уповноважений персонал МВФ і влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною в форматі стенд-бай (SBA).



Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% до 8550 грн за тис. Куб. м.