Киев • УНН
В больнице "Охматдет" в Киеве в результате российской атаки погибли 2 человека, более 50 получили ранения, а также был нанесен значительный ущерб зданиям, в частности токсикологическому отделению, хирургическому; отделением интенсивной терапии, операционным залам и единственной в Украине онкогематологической лаборатории.
На территории "Охматдет" в Киеве завершены спасательные работы, Минздрав Украины публикует данные последствий. Пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения Украины.
Детали
На момент атаки в больнице находились 627 маленьких пациентов.
В результате обстрела погибли 2 человека, более 50 - получили ранения.
Полному разрушению подвергся корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НДСБ Охматдет.
В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, получили значительные повреждения два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок.
В новом, возведенном лишь недавно, корпусе повреждены 12 отделений.
Из них 8 - хирургических, 5 - онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии.
Повреждена также единственная в стране онкогематологическая лаборатория.
Напомним,
Эвакуация детей из больницы "Охматдет" завершена: более 90 детей направлены в другие больницы столицы.