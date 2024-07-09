На территории "Охматдет" в Киеве завершены спасательные работы, Минздрав Украины публикует данные последствий. Пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения Украины.

Детали

На момент атаки в больнице находились 627 маленьких пациентов.

В результате обстрела погибли 2 человека, более 50 - получили ранения.

Полному разрушению подвергся корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НДСБ Охматдет.

В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, получили значительные повреждения два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок.

В новом, возведенном лишь недавно, корпусе повреждены 12 отделений.

Из них 8 - хирургических, 5 - онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии.

Повреждена также единственная в стране онкогематологическая лаборатория.

Напомним,

Эвакуация детей из больницы "Охматдет" завершена: более 90 детей направлены в другие больницы столицы.