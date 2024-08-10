После заявлений лукашенко в беларуси решили "усилиться" в районах у границы с Украиной: отправляют "Искандеры" и РСЗО

После сегодняшних заявлений белорусского правителя aлександра лукашенко в беларуси усиливают группировку войск в районах вблизи границы с Украиной, отправляя в том числе "Искандеры" и РСЗО, о чем заявил министр обороны рб виктор хренин, заявление которого приводят в мо беларуси, пишет УНН.

Детали

"главнокомандующий вооруженных сил отдал указания на усиление группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях. (...) Воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в том числе реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задание на марш в назначенные районы. Также осуществлено наращивание сил и средств ЗРВ, РТВ и авиации. Мы внимательно следим за обстановкой и готовы реагировать на любые ее изменения", - заявил Хренин.

Добавим, гомельская область и мозырский район расположены вблизи границы с Украиной.

Ранее

лукашенко заявил, что 9 августа войска ПВО якобы "уничтожили" несколько воздушных целей над территорией Беларуси якобы из Украины.