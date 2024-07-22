Поскольку многие из стран-членов Евросоюза решили бойкотировать заседание Совета ЕС в Венгрии, его перенесут в Брюссель. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе заявил Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.

Детали

Боррель рассказал, что обсуждение места проведения следующего неформального Совета ЕС длилось часами, и хотя он пытался найти общее решение для всех стран-членов, «это не было возможно».

Некоторые хотели поехать в Будапешт, business as usual. Другие не хотели ехать. Третьи сказали, что пусть решает высокий представитель (то есть Боррель. - ред.) - объяснил ситуация чиновник.

В итоге Боррель подчеркнул, что руководствовался в решении позицией «25 государств-членов», а также словами представителя одной страны Евросоюза, которая присутствовала на заседании Совета безопасности ООН под председательством Лаврова и назвала ЕС «стороной войны». Вероятно, речь идет о главе МИД Венгрии Петере Сийярто.

Я понял, что мы должны послать сигнал, даже если это символический сигнал, что оппозиция внешней политике ЕС и отвержение политики ЕС как «стороны войны», должна иметь последствия... Я решил, что будет более уместным созвать следующую неформальную встречу Совета ЕС по иностранным делам и безопасности в Брюсселе, когда мы вернемся с каникул - заявил Борель.

Напомним,

Несколько стран ЕС, включая Швецию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Финляндию, решили бойкотировать министерские встречи, организованные Венгрией во время ее председательства в Совете ЕС, в знак протеста против встреч венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.