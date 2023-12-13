После ракетной атаки спасатели эвакуировали людей из горящего дома
Киев • УНН
Пожар, вызванный осколками ракет в Днепровском районе Киева, привел к эвакуации 15 человек, в том числе четырех детей; власти оценивают количество жертв, о трех из которых сообщил городской голова.
В Днепровском районе столицы пожарные эвакуировали 15 человек из дома в котором произошло возгорание, вероятно в результате попадания обломков ракеты, пишет УНН.
"Предварительно, в результате сбивания вражеских воздушных целей, зафиксировано многочисленное падение обломков в Днепровском и Деснянском районах. В частности, на открытых участках, на проезжие части и в жилую застройку.
В Днепровском р-н, где зафиксировано повреждение фасада дома и возгорание на 7-м этаже была проведена эвакуация жителей - спасены 15 человек из них 4 детей", - сообщили в КГВА.
Работают подразделения ГСЧС и бригады медиков. Информация о пострадавших уточняется. В то же время городской голова Виталий Кличко ранее сообщил о трех пострадавших в Днепровском районе.
Зафиксированы и другие падения обломков ракет на левом берегу столицы. В частности, есть возгорания авто и Днепровском районе, а также повреждено по одному частному дому в Деснянском и Днепровском районах.
После ракетной атаки спасатели эвакуировали людей из горящего дома
Пожар, вызванный осколками ракет в Днепровском районе Киева, привел к эвакуации 15 человек, в том числе четырех детей; власти оценивают количество жертв, о трех из которых сообщил городской голова.
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