После ракетной атаки спасатели эвакуировали людей из горящего дома

В Днепровском районе столицы пожарные эвакуировали 15 человек из дома в котором произошло возгорание, вероятно в результате попадания обломков ракеты, пишет УНН.

"Предварительно, в результате сбивания вражеских воздушных целей, зафиксировано многочисленное падение обломков в Днепровском и Деснянском районах. В частности, на открытых участках, на проезжие части и в жилую застройку.

В Днепровском р-н, где зафиксировано повреждение фасада дома и возгорание на 7-м этаже была проведена эвакуация жителей - спасены 15 человек из них 4 детей", - сообщили в КГВА.

Работают подразделения ГСЧС и бригады медиков. Информация о пострадавших уточняется. В то же время городской голова Виталий Кличко ранее сообщил о трех пострадавших в Днепровском районе.

Зафиксированы и другие падения обломков ракет на левом берегу столицы. В частности, есть возгорания авто и Днепровском районе, а также повреждено по одному частному дому в Деснянском и Днепровском районах.