После ракетной атаки рф: в Киеве нормализовалось качество воздуха - КГГА

По состоянию на 13:30 в Киеве нормализовалось качество воздуха, который был загрязнен в результате ночной атаки РФ на столицу. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Детали

Качество воздуха в Киеве нормализовалось: по состоянию на 13:30 наблюдается низкий уровень загрязненности - резюмировали в ведомстве.

Атака рф на Киев: над столицей поражено более трех десятков целей

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Ранее УНН со ссылкой на КГГА сообщал, что в столице в результате пожара в Подольском районе, вызванного ракетной атакой рф, наблюдается локальное ухудшение качества воздуха.

Отмечается, что превышение предельно допустимых концентраций веществ, не обнаружено.

Напомним,

В Киеве увеличилось количество погибших в результате вражеской ракетной атаки, сейчас уже известно о трех жертвах. Кроме того, 24 человека получили ранения.