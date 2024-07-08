Киев • УНН
Поезда красной линии временно прекращают движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" из соображений безопасности и проверки после массированного ракетного удара по Киеву
В Киевском метрополитене поезда "красной" линии метро курсируют от станции "Академгородок" до "Арсенальной", приостановили движение между другими станциями из соображений безопасности и для обследования после массированной ракетной атаки, сообщили в понедельник в КГГА, передает УНН.
Движение поездов по наземной части от станции "Днепр" до станции "Лесная" временно не осуществляется. Ограничения в работе "красной" линии метро введены из соображений безопасности и для полного обследования открытого участка после массированного ракетного обстрела столицы
О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме проинформируют дополнительно.
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