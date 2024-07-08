По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин

Наиболее пострадавшие объекты в результате сегодняшней российской ракетной атаки по столице вероятнее всего были поражены вражескими ракетами Х-101. Такие предварительные выводы экспертов озвучил корреспонденту УНН директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Детали

Сейчас эксперты КНИИСЭ работают на местах всех событий и разбора завалов.

"Части и обломки, которые удалось идентифицировать по состоянию на этот час, малосохранены и очень фрагментированы. Учитывая имеющиеся части маркировок и характерные конструкторские особенности, предварительно можем сказать, что удары были нанесены крылатыми ракетами Х-101. Окончательные выводы будут переданы органам досудебного расследования после проведения всех необходимых экспертиз.

Сегодняшняя ракетная атака врага особенно цинична, пострадало значительное количество детей, многочисленные осколочные ранения у очевидцев событий. Надеемся, что поисково-спасательные операции завершатся максимально быстро. Выражаем искренние слова поддержки всем пострадавшим", - отметил Александр Рувин.

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