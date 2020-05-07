Ослабление карантина с 11 мая: что разрешено, а что останется запрещенным
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В понедельник Правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. На следующей неделе будет возобновлена работа части заведений, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Так, по его словам, будет разрешено с 11 мая:
- парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные;
- детские и спортивные площадки на улице;
- салоны красоты, парикмахерские;
- деятельность заведений общественного питания на вынос (при условии, что объекты является оператором рынка пищевых продуктов);
- летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в заведениях общественного питания;
- торговля непродовольственными товарами в магазинах (в частности тех, что расположены в ТРЦ)
- деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников (прием посетителей по решению собственника)
- стоматологии
- салоны красоты и парикмахерские;
- учреждения бытового обслуживания;
- тренировка спортсменов национальных команд;
- деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов;
- деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации;
- осуществление кино- и видеосъемок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).
Работа соответствующих заведений будет разрешена исключительно при условии соблюдения следующих требований: социальное дистанцирование, масочный режим, регулярная дезинфекция и соблюдение противоэпидемических мероприятий.
Что остается запрещенным:
- фудкорты и зоны развлечений ТРЦ;
- кинотеатры и театры;
- метрополитен;
- общественный транспорт без спецпропусков;
- пригородный, городской, внутриобластной, межобластной транспорт;
- регулярное железнодорожное и авиасообщение;
- спортзалы, фитнес-центры;
- университеты, школы, детские сады;
- проведение массовых мероприятий;
- перемещение группами более чем 2 человека (кроме сопровождения детей);
- пребывание в общественных местах без одетых маски или респиратора;
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых;
- пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно оставлять места обсервации/самоизоляции.
Напомним, Кабинет министров Украины 4 мая принял постановление о продолжении в Украине карантина до 23 мая и смягчения карантина с 11 мая.