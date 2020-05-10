Ослабление карантина: Ляшко рассказал, что заработает в Украине с 11 мая

КИЕВ. 10 мая. УНН. Завтра, 11 мая, в Украине начнется первый этап ослабления карантина, во время которого откроется часть предприятий торговли и общественных мест. Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обнародовал информацию на своей странице в Facebook о том, что будет разрешено с понедельника, передает УНН.