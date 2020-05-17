Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Посол Китая в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в его официальной резиденции в воскресенье утром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Тело посла нашли в Герцлии — к северу от Тель-Авива.
“Его смерть наступила меньше чем через неделю после того, как государственный секретарь США Майк Помпео посетил Иерусалим, открыто критикуя действия Китая во время пандемии коронавируса, а также призвал израильских лидеров прекратить подписывать основные соглашения об инфраструктуре и коммуникации с китайскими компаниями”, — пишет издание .
Отмечается, что комментарии относительно смерти посла со стороны посольства Китая в Израиле или Министерства иностранных дел в Пекине нет.
Посол Ду взял стал послом Китая в Израиле в феврале 2020 года, за несколько недель до вспышки коронавируса по всему миру. До этого он четыре года занимал должность посла Китая в Украине.
Напомним, в Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности Сейед Мохаммад Мирмихаммади.