Поселиться в общежитие теперь можно через действие
Киев • УНН
Минцифры сообщило о возможности оформления поселения в общежитие через приложение Дія. Это упрощает процесс для студентов и университетов, вам нужно только иметь необходимый документ в приложении и активированное действие.Подпись.
Поселение в общежитие теперь можно оформить через действие, что значительно упрощает процесс для студентов и университетов. Об этом сообщили в Минцифре, пишет УНН.
Для поступления в университет или поселения в общежитие. Интегрируйте сервисы действий в свой университет
Чтобы абитуриент мог отправить копию документа через действие, достаточно иметь необходимый документ в приложении и активированный действие.Подпись. Университету же нужно настроить возможность приема таких документов.
Напомним
Украинцы уже более 30 тысяч раз воспользовались онлайн-услугой подачи заявления о браке через портал Дія, сообщил вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, анонсировав запуск возможности бракосочетания онлайн по видеосвязи в Дії.
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