Поселиться в общежитие теперь можно через действие

Поселение в общежитие теперь можно оформить через действие, что значительно упрощает процесс для студентов и университетов. Об этом сообщили в Минцифре, пишет УНН.

Для поступления в университет или поселения в общежитие. Интегрируйте сервисы действий в свой университет - пишут в Минцифры.

Чтобы абитуриент мог отправить копию документа через действие, достаточно иметь необходимый документ в приложении и активированный действие.Подпись. Университету же нужно настроить возможность приема таких документов.

Напомним

Украинцы уже более 30 тысяч раз воспользовались онлайн-услугой подачи заявления о браке через портал Дія, сообщил вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, анонсировав запуск возможности бракосочетания онлайн по видеосвязи в Дії.

У "Дії" подали заяви про шлюб понад 30 тис. пар, скоро з'явиться одруження онлайн - Федоров