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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поселиться в общежитие теперь можно через действие

Поселиться в общежитие теперь можно через действие

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 15:06  •  3685 просмотра

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Минцифры сообщило о возможности оформления поселения в общежитие через приложение Дія. Это упрощает процесс для студентов и университетов, вам нужно только иметь необходимый документ в приложении и активированное действие.Подпись.

Поселение в общежитие теперь можно оформить через действие, что значительно упрощает процесс для студентов и университетов. Об этом сообщили в Минцифре, пишет УНН.

Для поступления в университет или поселения в общежитие. Интегрируйте сервисы действий в свой университет

- пишут в Минцифры.

Чтобы абитуриент мог отправить копию документа через действие, достаточно иметь необходимый документ в приложении и активированный действие.Подпись. Университету же нужно настроить возможность приема таких документов.

Напомним

Украинцы уже более 30 тысяч раз воспользовались онлайн-услугой подачи заявления о браке через портал Дія, сообщил вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, анонсировав запуск возможности бракосочетания онлайн по видеосвязи в Дії.

У "Дії" подали заяви про шлюб понад 30 тис. пар, скоро з'явиться одруження онлайн - Федоров19 августа 2024, 10:19 • 9884 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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