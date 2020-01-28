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Должностному лицу одного из энергетических обществ сообщено о подозрении из-за неуплаты пошлин

Киев • УНН

 • 10980 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Заместителю руководителя одного из обществ в сфере импорта и реализации природного газа сообщено о подозрении из-за уклонения от уплаты таможенных пошлин в размере более 129 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Должностному лицу одного из энергетических обществ сообщено о подозрении из-за неуплаты пошлин

"За процессуального руководства Офиса Генерального прокурора в понедельник, 27 января 2020 года, сообщено о подозрении заместителю руководителя одного из обществ по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, по версии следствия, указанное общество при импорте природного газа и его реализации на рынке Украины уклонилось от уплаты таможенных пошлин, в результате чего в бюджет не поступили средства в размере более 129 млн гривен.

Также сообщается, что в бюджет возмещено более 129 млн грн.

"Благодаря принятым во время досудебного расследования мерам обеспечено возмещение неуплаченных в государственный бюджет средств в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Напомним, работнику ГУД сообщено о подозрении из-за незаконного отчуждения государственных объектов.

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