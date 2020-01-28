Посадовцю одного з енергетичних товариств повідомлено про підозру через несплату мита
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Заступнику керівника одного з товариств у сфері імпорту та реалізації природного газу повідомлено про підозру через ухилення від сплати митних зборів в розмірі понад 129 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у понеділок, 27 січня 2020 року, повідомлено про підозру заступнику керівника одного з товариств за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Так, за версією слідства, вказане товариство під час імпорту природного газу та його реалізації на ринку України ухилилося від сплати митних зборів, внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти в розмірі понад 129 млн гривень.
Також, повідомляється, що до бюджету було відшкодовано понад 129 млн грн.
"Завдяки вжитим під час досудового розслідування заходам забезпечено відшкодування несплачених до державного бюджету коштів у повному обсязі", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, працівнику ДУС повідомлено про підозру через незаконне відчуження державних об’єктів.