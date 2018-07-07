Чиновники Юго-Западной железной дороги растратили 20 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Сотрудники СБУ задокументировали факт растраты должностными лицами регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" 20 млн грн при закупке запчастей для подвижного состава. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Правоохранители установили, что чиновники закупили по завышенной стоимости комплектующие к электровозам и приняли на баланс запчасти, которые согласно экспертным исследованиям по своему составу не соответствуют государственным стандартам качества", - говорится в сообщении.
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По заключению специалистов, использование некачественных запасных частей могло привести к преждевременному выходу их из строя и вызвать человеческие жертвы, нанести многомиллионные убытки на объектах критической инфраструктуры. Вся продукция изъята, на нее наложен арест. Сейчас трем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.