Посадовці Південно-Західної залізниці розтратили 20 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Співробітники СБУ задокументували факт розтрати посадовцями регіональної філії “Південно-Західна залізниця” 20 млн грн під час закупівлі запчастин для рухомого складу. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що чиновники закупили за завищеною вартістю комплектуючі до електровозів та прийняли на баланс запчастини, які згідно з експертними дослідженнями за своїм складом не відповідають державним стандартам якості”, — йдеться у повідомленні.
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За висновками фахівців, використання неякісних запасних частин могло призвести до передчасного виходу їх з ладу та спричинити людські жертви, завдати багатомільйонні збитки на об’єктах критичної інфраструктури. Вся продукція вилучена, на неї накладено арешт. Наразі трьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру в скоєнні правопорушень за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.