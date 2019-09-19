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Чиновники одесского порта "Южный" подозревается в хищении средств

Чиновники одесского порта "Южный" подозревается в хищении средств

Киев  •  УНН

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КИИВ.19 сентября. УНН. В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц госпредприятия “Морской торговый порт “Южный” на хищении средств предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе СБУ.

“Раскрыто противоправный механизм присвоения чиновниками средств ГП “Морской торговый порт „Южный“ при поставке тепловозов для нужд предприятия”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 миллионов гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы.

По заключению профильных экспертов, реальная стоимость тепловозов составляет почти 3 миллиона гривен, ведь перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Кроме того, передача тепловозов на баланс порта, предусматривалась в октябре 2018 года, до сих пор не осуществлена, средства государственном предприятию не возвращены.

Такие противоправные действия привели к снижению конкурентоспособности государственного портового оператора и, как следствие, уменьшение доходов и отчислений в бюджеты всех уровней.

В ходе проведения санкционированных обысков в Киеве и Одессе в офисных помещениях коммерсантов, порта и по адресам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, подтверждающую проведение противоправной сделки.

Начато уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Полтавской области разоблачили схему хищения газоконденсата с госпредприятия.

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