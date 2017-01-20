Чиновница Госкомзема незаконно раздала земли Прикарпатского парка на 6 млн грн

Установлено, что указанное должностное лицо в марте 2010 года выдало и подписало государственные акты на право собственности на 12 земельных участков общей площадью 3,67 га, которые находились в постоянном пользовании Карпатского национального природного парка.

На основании этого орган местного самоуправления своим решением утвердил проекты землеустройства по отводу земельных участков в собственность.

Такими действиями государственным интересам нанесен ущерб на 6 млн 85 тыс. грн.

Кроме того, в ноябре 2013 года она заключила и подписала фиктивный договор с частным предпринимателем, по которому государственным предприятием перечислено 60 тыс. грн за несуществующий товар. В дальнейшем, чтобы скрыть свои преступные действия, зная, что этот товар на государственное предприятие не поступил, выдала поддельные документы на получение и использование этих материалов и списала их.

Сейчас ей сообщено о подозрении в ч.ч.1,2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.