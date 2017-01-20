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Посадовець Держкомзему незаконно роздала землі Прикарпатського парку на 6 млн грн

Посадовець Держкомзему незаконно роздала землі Прикарпатського парку на 6 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. На Прикарпатті повідомлено про підозру посадовцю Держкомзему, через зловживання якої роздано землі Карпатського національного природного парку вартістю понад 6 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Установлено, що вказана посадовець у березні 2010 року видала і підписала державні акти на право власності на 12 земельних ділянок загальною площею 3,67 га, які перебували в постійному користуванні Карпатського національного природного парку .

На підставі цього орган місцевого самоврядування своїм рішенням затвердив проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.

Такими діями державним інтересам завдано збитки на 6 млн 85 тис. грн.

Крім того, в листопаді 2013 року вона уклала та підписала фіктивний договір із приватним підприємцем, за яким державним підприємством перераховано 60 тис. грн за неіснуючий товар. В подальшому, щоб приховати свої злочинні дії, достовірно знаючи, що цей товар на державне підприємство не надійшов, видала неправдиві документи щодо отримання та використання цих матеріалів і списала їх.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч.ч.1,2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

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