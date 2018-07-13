Спасение пушистых: сегодня в Днепре две белки попали в беду
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Сегодня к спасателям дважды обращались с просьбой помочь белкам, которые попали в беду. Об инцидентах сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.
Так, впервые сообщение в Службу спасения "101" поступило в утром – в 9:05.
"Поступило сообщение о том, что в городе Днепр, в жилмассиве Тополь 2, запуталась белка в сетке на дереве", – говорится в сообщении.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, оказалось, что белка запуталась хвостиком и лапками в сетке и при невыясненных обстоятельствах находилась на дереве.
С помощью шанцевого инструмента спасатели разрезали сетку и освободить животное из плена.
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А в 15:18 в Службу спасения поступило еще одно, уже второе сообщение с просьбой спасти белку с дерева. На этот раз инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого.
Спасатели с помощью лестницы поймали рыжее животное. Оказалось, что оно было ранено.
"После того, как представители ГСЧС спасли бельчонка, он был передан населению для дальнейшей транспортировки в ветеринарную клинику", – отметили в ГСЧС.
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Напомним, в Запорожье маленький щенок провалился в люк, но спасателям удалось вытащить животное.