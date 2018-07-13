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Порятунок пухнастих: сьогодні у Дніпрі дві білки потрапили в біду

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Сьогодні до рятувальників двічі зверталися з проханням допомогти білкам, які потрапили в біду. Про інциденти повідомили у прес-службі ДСНС в Дніпропетровській області, передає УНН

Так, вперше повідомлення до Служби порятунку "101" надійшло в вранці – о 9:05.

"Надійшло повідомлення про те що у місті Дніпро, у жилмасиві Тополя 2, заплуталася білка в сітці на дереві", – йдеться в повідомленні.

Коли рятувальники прибули на місце події, виявилося, що білка заплуталася хвостиком і лапками у сітці та з нез'ясованих обставин знаходилася на дереві.

За допомогою шанцевого інструменту рятувальники розрізали сітку і звільнити тварину з полону.

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А о 15:18 до Служби порятунку надійшло ще одне, вже друге повідомлення з проханням врятувати білку з дерева. На цей раз інцидент стався на проспекті Богдана Хмельницького.

Рятувальники за допомогою драбини спіймали рижу тварину. Виявилося, що вона була поранена.

"Після того, як представники ДСНС врятували білченя, його було передано населенню для подальшого транспортування до ветеринарної клініки", – зазначили у ДСНС.

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Нагадаємо, у Запоріжжі маленьке цуценя провалилося у люк, але рятувальникам вдалося витягнути тварину. 

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