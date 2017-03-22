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Нарушение режима хозяйственной деятельности в Крыму обнаружили правоохранители

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Военной прокуратурой Южного региона Украины установлены факты ведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории АР Крым, несмотря на установленные запреты и ограничения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

В прокуратуре отметили, что отдельными субъектами хозяйственной деятельности длительное время использовались схемы, которые причиняли значительный ущерб государственным интересам, но позволяли избежать уголовной ответственности.

По этим фактам прокуратура внесла соответствующие документы в Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ). В свою очередь, МЭРТ реализовало имеющиеся полномочия по применению специальных санкций.

Указанными приказами временно остановлена внешнеэкономическая деятельность Федерального автономного учреждения Российской Федерации "Российский морской регистр судоходства" и подразделения этого учреждения в Украине "Морской регистр судоходства в Украине", которые нарушали запреты и ограничения экономической деятельности на территории Крыма.

В частности, это учреждение в качестве классификационного общества обеспечивает наличие судовых документов на борту ряда судов под флагом РФ и других государств, нарушающих режим временно оккупированных территорий, а также портовых сооружений, чем прямо способствует их незаконному функционированию в закрытых портах Крыма. Такая деятельность, в том числе, имеет признаки нарушения морских конвенций в сфере безопасности судоходства.

Сейчас в МЭРТ продолжается рассмотрение еще одного документа военной прокуратуры региона по фактам отправки украинским предприятием ильменитовой руды за границу, которая добывается в Крыму.

Как сообщал УНН, прокуратура начала расследование в отношении запрета М.Джемилева на въезд в Крым.

Украинские Национальные Новости

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