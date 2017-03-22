Порушення режиму господарської діяльності в Криму виявили правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Військовою прокуратурою Південного регіону України встановлено факти ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим, незважаючи на встановлені заборони та обмеження. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону.
В прокуратурі зазначили, що окремими суб’єктами господарської діяльності тривалий час використовувалися схеми, які спричиняли значну шкоду державним інтересам, але дозволяли уникнути кримінальної відповідальності.
За цими фактами прокуратура внесла відповідні документи до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ). В свою чергу, МЕРТ реалізувало наявні повноваження по застосуванню спеціальних санкцій.
Зазначеними наказами тимчасово зупинено зовнішньоекономічну діяльність Федеральної автономної установи Російської Федерації “Російський морський регістр судноплавства” та підрозділу цієї установи в Україні “Морський регістр судноплавства в Україні”, що порушували заборони та обмеження щодо економічної діяльності на території Криму.
Зокрема, ця установа в якості класифікаційного товариства забезпечує наявність суднових документів на борту низки суден під прапором РФ та інших держав, що порушують режим тимчасово окупованих територій, а також портових споруд, чим прямо сприяє їх незаконному функціонуванню у закритих портах Криму. Така діяльність, серед іншого, має ознаки порушення морських конвенцій у сфері безпеки судноплавства.
Наразі у МЕРТ триває розгляд ще одного документа військової прокуратури регіону за фактами відправки українським підприємством ільменітової руди за кордон, яка опиняється в Криму.
Як повідомляв УНН, прокуратура розпочала розслідування щодо заборони М.Джемілєву в’їзду в Крим.