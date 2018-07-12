Порошенко заявил, что Украина значительно продвинулась в направлении членства в НАТО

"Я считаю, что мы сегодня очень далеко продвинулись. Не замечать этого - невозможно", - подчеркнул Президент.



Порошенко отметил, что сделаны серьезные положительные изменения в Вооруженных силах Украины и вооружении государства, секторе обороны и безопасности и тому подобное.



Напомним, никому, в том числе Российской Федерации, не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО. Об этом сегодня сообщил на брифинге Президент Украины Петр Порошенко по итогам саммита НАТО в Брюсселе.



В НАТО официально подтвердили стремление Украины к членству.